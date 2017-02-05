العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأهلي والدروس الكروية

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الأهلي والدروس الكروية
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حاتم العطرجي

•أهلي الفن
•أهلي الإبداع
• أهلي التألق
• نعم، إنه الملكي
• إنه الإمبراطور
• إنه الراقي

• ففي كل مباراة يكون عنوان الأهلي التميز
• وفي كل مباراة يُقدم نجومه الأداء الجميل
• وإن غاب لاعب، ففي الأهلي جميع اللاعبين نجوم
• حيث واصل الأهلي تخصصه في التفوق على نادي الاتحاد في الدوري، فتغلب عليه برباعية قاتلة، وبأداء أكثر من رائع

• غاب السومة عن اللقاء فضرب الأهلي بالأربعة
• غاب السومة عن اللقاء وحضر الأهلي كالبدر كاملًا
• قدم الأهلي دروسا كروية لمن أراد أن يتعلم

• قدم الأهلي دروسا كروية للغير بالمجان
• قدم الأهلي دروسا كروية سوف تُسجل في التاريخ
• ظهر الأهلي بالمستوى المطلوب

• ظهر أهلي السنة الماضية؛ فن وروح ولعب وجمال
• كانت النتيجة قاسية، وكانت قابلة للزيادة
• ما أروعك يا ملكي
• شكراً للاعبين

• شكراً للجهاز الفني
• شكراً للإدارة
• والقادم أجمل- بإذن الله تعالى
• نرددها دائماً: لك الحب والعشق والشوق والانتماء
• وعبر الزمان سنمضي معاً

تويتر : hatem_3torgy@

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التصنيف: الرياضة

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