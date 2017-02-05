الأهلي والدروس الكروية
حاتم العطرجي
•أهلي الفن
•أهلي الإبداع
• أهلي التألق
• نعم، إنه الملكي
• إنه الإمبراطور
• إنه الراقي
• ففي كل مباراة يكون عنوان الأهلي التميز
• وفي كل مباراة يُقدم نجومه الأداء الجميل
• وإن غاب لاعب، ففي الأهلي جميع اللاعبين نجوم
• حيث واصل الأهلي تخصصه في التفوق على نادي الاتحاد في الدوري، فتغلب عليه برباعية قاتلة، وبأداء أكثر من رائع
• غاب السومة عن اللقاء فضرب الأهلي بالأربعة
• غاب السومة عن اللقاء وحضر الأهلي كالبدر كاملًا
• قدم الأهلي دروسا كروية لمن أراد أن يتعلم
• قدم الأهلي دروسا كروية للغير بالمجان
• قدم الأهلي دروسا كروية سوف تُسجل في التاريخ
• ظهر الأهلي بالمستوى المطلوب
• ظهر أهلي السنة الماضية؛ فن وروح ولعب وجمال
• كانت النتيجة قاسية، وكانت قابلة للزيادة
• ما أروعك يا ملكي
• شكراً للاعبين
• شكراً للجهاز الفني
• شكراً للإدارة
• والقادم أجمل- بإذن الله تعالى
• نرددها دائماً: لك الحب والعشق والشوق والانتماء
• وعبر الزمان سنمضي معاً
تويتر : hatem_3torgy@
التصنيف: الرياضة
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