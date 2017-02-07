الأهلي وانهيار الاتحاد !

شارك عبر واتساب

يـاسر الـنهـدي

•في قمة الغربية بين الأهلي وغريمه الاتحاد، أعادت الهيبة والهيمنة الكروية زمانها، فما أشبه فرقة الرعب بملعب الجوهرة في يوم شق الفلينة ياغراب !

•الأهلي الذي أمتع المشاهد بفن الكرة برباعية كبيرة أدخل الرعب من خلالها بنفوس عشاق الاتحاد الحاضرين، الذين غادروا الجوهرة مبكراً؛ من هول الأشغال الشاقة التي شاهدوها على فريقهم في ليلة، كان عنوانها: الرحمة تجوز على الحي والميت !

•اكتفى الأهلي برباعية، كانت ستزداد لولا لطف الله. ثم ابتهال من كانوا يلهجون بالدعاء لانتهاء المباراة؛ خوفاً من التاريخ وسجلاته التي باتت اليوم محفوظة في زمن الصوت والصورة، والإعادة وسرعة نقل المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي !

•اليوم وضح للمشاهد البسيط هيمنة الأهلي على الاتحاد قبل المؤلف الرياضي الذي يخدع عشاق ناديه عن التابع والمتبوع في عصر الكرة بتتكلم ملكي !

•في الختام يجب على المدرب جروس وفرقة تيسير، أن يعلموا أن المشوار لازال طويلا، فمن أراد الزاد من مساندة الجماهير وعشاق الأهلي، فليزدد في الفوز، واحترام الكرة التي بالطبع لا تحترم من يستصغرها !

مخرج

•حقيقة لم يستوعبها عشاق الاتحاد، وهي أن الأهلي

إذا لعب بالرديف اليوم سيحقق الفوز لا محاله !

تويتر

yaseralnahdi@