الأهلي يبدأ تحضيراته لذوب آهان الإيراني

شارك عبر واتساب

جدة -أحمد إلياس – وليد جاد

استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تمارينه أمس، بعد الراحة التي منحها جروس للاعبين، بعد مباراة بونيودكور الأوزبكي،

وشهدت التمارين أداء اللاعبين لتمارين لياقية وأخرى فنية، واختتمها جروس بمناورة صغيرة بوسط الملعب بمتابعة من رئيس النادي أحمد المرزوقي.

من جانبه شارك محمد أمان مدافع الفريق في مران فريقه بعد شفائه نهائيا من الإصابة التي لحقت به قبل شهر تقريبا، وشارك مع زملائه اللاعبين، كما أبدى جاهزية كاملة للمشاركة في نشاط فريقه الكروي،

وعلى ذات الصعيد قطع عقيل بلغيث الذي أصيب في العضلة الضامة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا شوطا كبيرا من برنامجه التأهيلي المعد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي ،

و في ذات الاتجاه شهدت العيادة الطبية بالنادي عودة علي عواجي بعد أن أجرى عمليته الجراحية في مفصل قدمه في مستشفى اسبتياتر في الدوحة، بإشراف الجراح البلجيكي العالمي بيتر روخ،

و يستعد عواجي، للدخول في مراحل تأهيلية قبل ركضه داخل المستطيل الأخضر، وقد تكلفه ستة أشهر ، فيما تابع جروس مدرب الفريق لقاء الفريق الأولمبي الأهلاوي ضد أحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الرئيسي، وانتهت بثلاثية أهلاوية،

وعلى صعيد آخر، يلتقي الأهلي منافسه وج يوم ٢ أبريل على جوهرة جدة المشعة في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تفوق وج على ضيفه هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.