الأهلي يستعد للشباب بتدريب مغلق

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جدة- البلاد

بدأ مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جروس بالإعداد الفعلي لمباراة الجمعة، ضد الليث الشبابي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإغلاق الأبواب المؤدية إلى ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، الذي أجرى فيه اللاعبون التمرين،

كما سيعقد السويسري جروس مؤتمرا صحافيا عصر الخميس للحديث عن المواجهة المرتقبة ،

من جانبه يتوقع أن يشهد ملعب الجوهرة حضورا جماهيريا أهلاويا جيدا، بعد أن وصل عدد التذاكر المباعة عبر منصة مكاني الإلكترونية ما يقارب أحد عشر ألف تذكرة للجماهير الخضراء .