الأهلي يصعد لهجته تجاه اتحاد الكرة ولجنة الاحتراف

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جدة – أحمد الياس

صعدت إدارة النادي الأهلي لهجتها تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدما طلبت الاستئناف ضد قرار لجنة الاحتراف بإلغاء الاتفاقية التي تمت بين الأهلي والشباب بشأن انتقال الحارس محمد العويس مرفقة كافة الوثائق التي تدعم موقفها في القضية.

وعلمت (البلاد) من مصادرها عن نية الاهلاويين التوجه إلى اعلى السلطات الرياضية في حال لم تنصفهم الاستئناف والاتحاد السعودي تجاه قرار لجنة الاحتراف وتجاوزات نادي الشباب عبر بيناتهم المسيئة لناديهم .

من جهة أخرى واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء امس تدريباته على ملعب الأمير محمد العيدالله الفيصل استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السابعة عشر من دوري جميل على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة،