الأهلي يعسكر في الدمام بعد مباراة القادسية

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الدمام- البلاد

قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة معسكر مغلق في مدينة الدمام لمدة 3 أيام، بعد مباراته أمام القادسية في دوري جميل، وذلك تحضيرا لمواجهة كأس الملك بين الفريقين.

وكان الأهلي اختتم مساء أمس استعداداته لمواجهة مضيفه القادسية في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين.

واستبعد المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعب محمد عبدالشافي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

من جهته قدم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي شكره وتقديره لفهد بن محمد القرني عضو شرف النادي في المنطقة الشرقية على مساهمته في تكلفة المعسكر.