الأهلي يغادر لمواجهة القادسية بالدمام

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جدة- أحمد إلياس

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء أمس تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، في إطار استعداده لمواجهة القادسية المهمة غدا، ضمن الجولة 18 لدوري جميل، على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة،

وسيخوض الفريق تدريبات ترفيهية عصر اليوم قبل التوجه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، والمغادرة إلى الدمام .

وعلى صعيد منفصل اكتملت أضلاع المجموعة الآسيوية الثالثة بعد تأهل فريق بونيودكور الأوزبكي أمس، على حساب فريق الجيش القطري، ضمن ملحق بطولة دوري أبطال آسيا، ولتصبح المجموعة مكونة من الأهلي السعودي، وفريق بونيودكور الأوزبكي، وفريق العين الإماراتي، وفريق ذوبهان أصفهان الإيراني .