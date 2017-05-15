الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تصدر بياناً حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من مدارس تعليم مكة

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أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في بيان لها حول ماتم تناقله بشأن إغلاق عدد من مدارس تعليم مكة العام القادم أن التعليم الثانوي مر بمرحلتين، الأولى مرحلة التعليم العام , والثانية نظام المقررات.

ولكل مرحلة أخذت المدرسة الثانوية رقم وزاري مستقل في نظام نور، وبعد تحول المدرسة من النظام التقليدي لنظام المقررات تم الاستغناء عن الرقم الوزاري الخاص بالنظام التقليدي ووجب إغلاقها .

لأجل الرجوع للنتائج عند الحاجة وسيتم لاحقاً نقل جميع المستخدمين والطلاب للرقم الجديد الخاص بالمقررات وحذف الرقم القديم .

وأضافت أن مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة أُغلقت بسبب توفر مبان حكومية ذات سعة عالية نتج عن ذلك ضم أكثر من مدرسة ( مبنى مستأجر أو مسائية) مما تسبب في إغلاق إحدى المدارس (إغلاق مؤقت) مع إمكانية الاستفادة من المدرسة المغلقة عند الحاجة حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وبينت أن البرامج الملحقة أُغلقت بسبب انتقال الطلاب إلى مرحلة أخرى، وأغلق البرنامج لعدم الحاجة إليه حالياً مع إمكانية الاستفادة منه عند الحاجة حسب التعليمات المنظمة لذلك .

وأشار البيان إلى أن ظهور المدارس المغلقة في نظام نور راجع إلى عدم وجود أرشفة الكترونية تحجب تلك المدارس والبرامج مع الاحتفاظ بالنتائج والسجلات القديمة، للرجوع إليها عند الحاجة، مثل طلبات بدل الفاقد على سبيل المثال.