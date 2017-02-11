الإدارة تمنع اللاعبين من الإعلام

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جدة-عبدالعزيز عركوك

على غير العادة أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن وبعد الاجتماع مع الجهازين الفني والإداري بإغلاق التدريبات أمام مختلف وسائل الإعلام والجماهير بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف

ويأتي ذلك لإبعاد اللاعبين عن الضغط وللتركيز في مواجهة اليوم أمام التعاون وكانت الإدارة الاتحادية قد انتهجت أسلوبا مع الإعلام في الفترة الماضية بالسماح لهم بالدخول إلى النادي في أول ربع ساعة من عمر اللقاء لأخذ آراء اللاعبين قبل أي مواجهة بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي لمدرب الفريق خوسيه سييرا قبل المباراة.