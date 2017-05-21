الإدارة تنتظر قرار الفيفيا .. انسحاب باعشن يفتح ملف الانتخابات الإلكترونية من جديد

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جدة- عبدالعزيز عركوك

من المنتظر أن تحسم الهيئة الرياضية العامة خلال الأسبوع الحالي الأمر حول موضوع رئاسة نادي الاتحاد بعد أن طال انتظار القرار من قبل الجماهير السعودية بشكل عام والبيت الاتحادي بشكل خاص وتشير المصادر أن الأمور تميل إلى فتح باب الانتخابات الالكترونية بعد اعلان الرئيس الحالي حاتم باعشن ابتعاده عن كرسي الرئاسة وعدم ترشحه لفترة قادمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا.

ومن الأسماء المنتظرة في الانتخابات القادمة الإدارة التوافقية بين عضو الشرف المؤثر منصور البلوي والعضو الداعم الجديد أنمار الحائلي بالإضافة إلى العديد من الأسماء التي ستدخل السباق وستعلن عن ترشحها في الفترة القادمة بعد صدور القرار من الهيئة.

وكما أشارت (البلاد) في عدد سابق أن هناك محاولات من شخصيات اتحادية لاقناع الرئيس حاتم باعشن من أجل الاستمرار لموسم آخر وهذا مارفضه باعشن والذي طالب بمنحه فترة ٤ سنوات ليتمكن من العمل بشكل أكبر وأوسع من أجل حل مشكلات الديون وعودة الفريق إلى منصات التتويج من خلال تحقيق بطولة الدوري وكأس الملك بالإضافة للآسيوية مبينا بأن العمل يتطلب أكثر من سنة حتى يعود الاتحاد لسابق عهده.

ومن جهة آخر تنتظر الإدارة الاتحادية قرار الفيفا بخصوص الاستئناف التي رفعته الإدارة من أجل تمكين النادي من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب المستجدين بعد قرار المنع حتى يتمكن النادي من جلب صفقات محلية وأجنبية بديلا عن المحترف المصري محمود كهربا لعدم وصول النادي إلى اتفاق مع نادي الزمالك للتجديد كما تنتظر الإدارة تسجيل لاعب ناديي الاتفاق والفتح علي الزعقان كأول صفقة اتحادية للموسم القادم.