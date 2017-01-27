الإسكان تطرح 4 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص

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الرياض ــ واس

أعلنت وزارة الإسكان طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017م ، داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة، لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية، ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة في كل من مشروع الخرج، بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك، باسم لجنة البيع على الخارطة، أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001)، وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.

وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل “شقق” ، عبر برنامج البيع على الخارطة، كمرحلة أولية لعدة مراحل، سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين؛ هما دعم العرض، وتمكين الطلب، بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.

يذكر أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين؛ من خلال نظام “التصنيف”، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.