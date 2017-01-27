الإسكان تطرح 4 مشروعات مع القطاع الخاص

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الرياض ــ البلاد

أعلنت وزارة الإسكان طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017م ، داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية، ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية،

وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.

وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل “شقق” ، عبر برنامج البيع على الخارطة كمرحلة أولية لعدة مراحل، سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين، هما دعم العرض وتمكين الطلب، بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.

في السياق نفسه كشف مصدر عن توجه الوزارة إلى إطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وتوقع المصدر أن يبدأ برنامج “إيجار” استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع فبراير ، مرجعا تأخر التسجيل إلى التنظيمات الجديدة في وزارة الإسكان، آخرها إنشاء هيئة العقار، ورسوم الأراضي البيضاء.