الإسكان تطلب تحديد الأراضي المعفاة من الرسوم

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جدة – البلاد

تلقت أمانات المناطق مؤخرًا توجيهًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، يلزمها بتلبية طلب الإسكان المتمثل في تحديد ضابط اتصال للرد على استفساراتها بشأن الأراضي التي يتم تسجيلها في نظام الوزارة، وطلب أصحابها عدم تطبيق الرسوم عليهم استنادًا إلى اللائحة التي حددت الحالات التي يتم فيها إعفاء ملاك الأراضي من الرسوم.وأكدت المصادر أن التوجيه تضمن تزويد وزارة الإسكان بنسخة من قرار الموافقة على اعتماد المخططات الخاصة في المناطق المستهدفة بالرسوم.

وجاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أنه “لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، وأيضًا وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها.