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عقد المركز الثقافي الإسلامي في لندن بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية مساء أمس.

أمسية حوارية بعنوان “الإسلام والمرأة” وذلك في مقر المركز بلندن.

وهدفت الأمسية إلى تسليط الضوء على دور المرأة المسلمة والتغيرات الاجتماعية في أدوراها.

وأشار المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي بلندن الدكتور أحمد بن محمد الدبيان في كلمة له:

عند افتتاح الأمسية إلى دور المرأة في الحضارة الإسلامية و في المجتمعات، وأن الأمهات هن حجر الأساس لكل عائلة.

مؤكدًا أهمية تعليم وتثقيف المرأة لاسيما وأن دورها قد تعرض لشيء من سوء الفهم المرتبط بعادات وتقاليد المجتمعات المحلية أكثر من ارتباطه بالدين الإسلامي.

وسلط المتحدثون في الأمسية الضوء على أهمية دور المرأة ومكانتها كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وجوانب من مستقبل المرأة في الإسلام وتطلعات الجاليات الإسلامية.

حول ذلك الدور وأهمية استثمار دور المرأة خاصة في التربية والتعليم.

شارك في الأمسية عدد من أعضاء مجلس أمناء المركز الإسلامي ممثلين عدد من السفارات.

كما حضر أكثر من 200 شخص من الدبلوماسيين و وفود من الملحقيات والمكاتب الثقافية وعدد من المنظمات النسائية والمدنية.