العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإصابات تدفع كارتيرون للاستعانة بخميس

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الإصابات تدفع كارتيرون للاستعانة بخميس
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الرياض- البلاد

داهمت الإصابات، وعدم الجاهزية اللياقية عددا من نجوم الفريق النصراوي، قبل مواجهتهم المرتقبة في قمة الجولة الـ 19 من دوري جميل أمام الأهلي في جدة الجمعة المقبل .

وشهدت التدريبات النصراوية حضور نجم الفريق المنتقل حديثاً للهلال عوض خميس، والذي قررت الإدارة النصراوية استبعاده من المشاركة مع الفريق .

لكن مدرب العالمي الفرنسي كارتيرون وجد نفسه في موقف محرج، بعد تعرض لاعب الوسط شايع شراحيلي للإصابة في مباراة الوحدة السابقة، وحاجته للراحة 3 أسابيع ممايعني غيابه عن قمة الأهلي .

وبات مدرب النصر يفكر في الاستعانة بعوض خميس في الظهير الأيسر؛ بسببب عدم جاهزية عبدالغني، وعدم قناعته بأحمد عكاش وإصابة شايع شراحيلي. فهل سيجبر الفرنسي الإدارة النصراوية على كسر قرارها بإبعاد خميس عن المباريات ؟

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التصنيف: الرياضة

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