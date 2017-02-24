الإطاحة بأحد الجناة بعد مقاومة في ضباء

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تبــوك ـــ سعــــد الشهـــــراني

اطاحت شرطة محافظة ضباء والجهات الامنية المساندة المعنية في المحافظة بأحد الجناة بالغ الخطورة يوم أمس ، وذلك في عمليه أمنية نوعية .وأفاد بيان لشرطة المنطقة أن الجاني عمد إلى إطلاق وابل من النيران على رجال الأمن الموجودين في ساحة الحدث ، ورغم محاولة رجال الأمن معه لتسليم نفسه إلا أنه رفض الاستجابة للنداءات المتكررة التي شارك بها ذووه حرصا على سلامة الآخرين مما حدى برجال الأمن إلى محاصرة منزله المتحصن بداخله ومن ثم مداهمته وفق خطة أمنة ناجحة أعدت في الموقع وتم إلقاء القبض عليه ، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية وكميه من المواد المخدرة ، وقد تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

أوضح ذلك ( للبلاد) الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد أحمد الغبان الذي أضاف أن مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن صعب التميمي تابع الحادثة منذ ساعات الفجر الأولى حتى تم السيطرة على الجاني دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.