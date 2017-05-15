الإطاحة بأفارقة يمارسون الشعوذة والإجهاض بمكة

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مكة ــ البلاد

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من الاطاحة بـ 4 اشخاص من جنسية إفريقية يمارسون الشعوذة واجهاض النساء وبيع حبوب واعشاب منشطة للرجال، واحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وكانت معلومات قد وصلت إلى رجال الشرطة السرية بشعبة الضبط الإداري بشرطة مكة تفيد بقيام اشخاص بممارسة الشعوذة وأعمال اخرى ضارة بالنساء بأحد مباني حي القشلة، وقامت قوة أمنية بمداهمة الموقع وألقت القبض عليهم.

وقالت ، أن القوة الأمنية عثرت مع المتهمين بحوزتهم 12 جوال، وأكثر من 170 شريحة ، ونحو 50 قارورة عرق مختلفة الأحجام، وجواز سفر، وبناجر، وحبوب منشطة.