الإطاحة ببائع التوصيلات المغشوشة في جدة

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جدة ــ البلاد

نجح تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والبحث الجنائي في شرطة محافظة جدة في الإطاحة بمسؤولين اثنين عن ترويج التوصيلات الكهربائية المغشوشة، عقب عملية تتبع قادتها “التجارة” لمصادر تلك التوصيلات المغشوشة التي ضبطت أولا قبل نحو يومين في بريدة، وتبين تسربها لأسواق بمناطق أخرى.

و كانت وزارة التجارة قد ضبطت أفياشا وتوصيلات كهربائية مخالفة لنظام المواصفات والمقاييس ونظام مكافحة الغش التجاري في بريدة، وقامت بتتبع تلك الضبطيات، ووقفت فِرقة من فرع الوزارة بجدة على معرض للإنارة في حي البلد (سوق الجنوبية)، وتبين خلال الجولة وجود مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري ومخالفة نظام السجل التجاري ومخالفة نظام الأسماء التجارية.