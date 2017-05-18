العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإطاحة بصاحب مقطع القبلات في الرياض

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الإطاحة بصاحب مقطع القبلات في الرياض
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الرياض ــ البلاد
أطاحت الأجهزة الأمنية بشخص ظهر في مقطع فيديو يقبل إحدى الفتيات بالقرب من مدرسة للبنات جنوب الرياض. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن توثيق احدهم لتجاوزات وممارسات غير أخلاقية بجوار إحدى مدارس البنات جنوب العاصمة الرياض، فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وخلال فترة زمنية وجيزة من ضبط المركبة وتحديد هوية قائدها وتسليمه لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.

التصنيف: الأخيرة

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