الإطاحة بعصابة تزييف الأموال في جدة

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جدة ــ البلاد

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بعصابة تخصصت في تزييف العملة في مدينة جدة . وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، ان الدوريات السرية بمحافظة جدة تمكنت من ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود. مشيرا الى ان العصابة مكونة من ثلاثة اشخاص من جنسية عربية، عثر بحوزتهم علي مبالغ مالية مزورة وأجهزة حاسب آلي وقطع نحاسية تستخدم في عملية زخرفة النقود وطابعات ملونة، مبينا أنه من خلال سماع اقوالهم الأولية اقروا بما نسب إليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات، وتم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.