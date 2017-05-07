الإطاحة بعصابة سرقة السيارات في جدة

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جدة ــ البلاد

أطاحت شرطة محافظة جدة بعصابة مكونة من4 أشخاص من جنسية أفريقية، تورطوا فى سرقة سيارات وتغيير معالمها وتبديل لوحاتها.

وتعود تفاصيل العملية بحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إلى تلقي الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة عددا من البلاغات تتضمن سرقة سيارات، وعلى ضوء تلك البلاغات باشرت شعبة التحريات والبحث، العمل للكشف عن هوية الجناة.وقال القرشي ان الجهود المبذولة تكللت بالنجاح عبر تحديد هوية اربعة متهمين من جنسية إفريقية أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك السرقات، حيث تم القبض عليهم من خلال كمائن محكمة.وبإجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالإدلاء على مكان إخفاء ثلاث سيارات مسروقة، حيث عثر عليها بحوزتهم بعد تغيير معالمها وتبديل لوحاتها وقص أرقام هياكلها ووضع أخرى مزيفه بدلًا منها.

وأشار القرشي إلى التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.