الإطاحة بمقيم عربي سلب 377 ألف ريال بجدة

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جدة: عادل بابكير

أطاحت شرطة محافظة جدة بمقيم سلب 377 ألف ريال عبر قيامه بعدة عمليات سرقة ، فيما تمكنت من إلقاء القبض على مواطن إنتحل صفة رجل أمن

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ، تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية متهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها.

وأضاف “بسماع أقواله، أقر المتهم بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها”.

وتابع “بلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص ، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص”.

في السياق أكد العقيد القرشي أنه تم ضبط مواطن في العقد الرابع من عمره قام بإنتحال صفة رجل أمن ، حيث تم وضع خطة محكمة لتعقبه وتحديد هويته أسفرت عن سرعة الإيقاع به