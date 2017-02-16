الإمارات تعلن نيتها بناء مدينة متكاملة في المريخ

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ابوظبي ــ وكالات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، عن إطلاق مشروع “المريخ 2117” الذي سيبدأ وضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وقال محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن المشروع سيسعى لبناء فريق علماء إماراتي وتطوير تحالف علمي دولي، لتسريع الخطوات البحثية لإيصال البشر للمريخ في العقود القادمة.

ومن المنتظر اكتمال بناء المدينة فى ظرف قرن من الزمان، بالشراكة مع مؤسسات دولية تعنى بصناعة استكشاف الفضاء.

وأضاف أن مشروع “المريخ 2117” يتضمن برنامجا مكثفا لإعداد كوادر إماراتية متخصصة في علوم الفضاء.

وكانت الإمارات أعلنت في 2015 عن بدء العمل في مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر في العام 2021.

وتعتبر مهمة المريخ أول برنامج من نوعه تخوضه دولة عربية وإسلامية، وستشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، ويطوره مركز محمد بن راشد للفضاء “مؤسسة عامة تابعة لحكومة دبي”.