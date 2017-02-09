العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الإيقاع بتشكيل عصابي نفذ 16 جريمة سطو مسلح بالرياض

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الإيقاع بتشكيل عصابي نفذ 16 جريمة سطو مسلح بالرياض
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الرياض ــ البلاد

اوقعت شرطة منطقة الرياض بسعودي وثلاثة سوريين نفذوا 16 جريمة سطو مسلح روعوا العاملين في الصيدليات ومحلات التموينيات.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ان شرطة الرياض أوقعت بأربعة أشخاص “سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر”، أقروا بارتكاب 16 واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة ” ثلاث صيدليات – تسع محلات تموينات –

واستيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم” ,وأشار إلى أن الجناة درجوا على سطو الصيدليات والمحال التجارية ,والاعتداء على العاملين بها,وترويعهم باستخدام السلاح الناري والأبيض, وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

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