الإيقاع بعصابة سرقة المنازل بالرياض

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الرياض ــ البلاد

أوقعت شرطة منطقة الرياض، بـ”6″ متهمين ضالعين في أعمال سطو وسرقات للمنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وممتلكات شخصية غرب الرياض. وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة الرياض في بيان، إن الأجهزة المختصة رصدت عددا من حوادث سرقة المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وممتلكات شخصية غرب العاصمة الرياض.

وأضاف البيان : إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتشكيل فريق عمل لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت عن تحديد الاشتباه في (ستة متهمين خمسة سعوديين ومغربي) ثبت وقوفهم خلف تلك الحوادث، وبمتابعتهم تم تحديد أماكن وجودهم، حيث جرى إعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعا، وبسماع أقوالهم مبدئيا أقروا بارتكاب (16) حادثة سرقة منازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة الكترونية موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها؛ حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.