العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الإيقاع بـ3 وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة بالرياض

0 تعليق 218 مشاهدة
الإيقاع بـ3 وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة بالرياض
شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

اوقعت شرطة الرياض بـ 3 وافدين من الجنسية الباكستانية تورطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن قوى بشرطة الرياض تمكنت من الإيقاع بثلاثة وافدين باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توافر معلومات تشير إلى تورطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة،

حيث قاموا باستئجار عمارة سكنية بحي الدار البيضاء ” جنوبي العاصمة”، أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن.

وتم ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلا من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المسكر.

الوسوم:,

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق