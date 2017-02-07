الإيقاع بـ3 وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة بالرياض

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الرياض ــ البلاد

اوقعت شرطة الرياض بـ 3 وافدين من الجنسية الباكستانية تورطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن قوى بشرطة الرياض تمكنت من الإيقاع بثلاثة وافدين باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توافر معلومات تشير إلى تورطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة،

حيث قاموا باستئجار عمارة سكنية بحي الدار البيضاء ” جنوبي العاصمة”، أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن.

وتم ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلا من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المسكر.