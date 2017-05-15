الإيقاع بـ(5) من مروجي المخدرات في الرياض

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الرياض ــ البلاد

أوقعت فرق مكافحة المخدرات بـالرياض، بـ”5″ مروجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها في تويتر، ان المقبوض عليهم قاموا بنشر سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مختلفة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد كشفت استقبالها اكثر من 300 مدمن للمخدرات يوميا بمستشفيات الأمل بالمملكة، بما يعادل 8400 مدمن شهريا.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الوقاية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، المقدم ناصر الزهراني، إن من بين الحالات التي يتم استقبالها حالات لنساء، لافتا الى ان غالبية النساء المدمنات لديهن في الأصل مشكلات سلوكية انحرافية.