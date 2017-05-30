الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل نظام واي فاي مجاني للانترنت لبلدات أوروبية

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وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على تخصيص 120 مليون يورو لتقديم نظام لاسلكي للانترنت (واي فاي) مجانا بحلول عام 2020 إلى ما يصل إلى 8000 بلدة في دول الاتحاد في مناطق لا تشملها تغطية الانترنت.

وسيبدأ تمويل المبادرة من الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي البالغة تريليون يورو والتي تشمل الفترة من 2014 إلى 2020 . وسيتعين على البلدات أن تقدم طلبات للحصول على الأموال.

وقررت المؤسسات الثلاث، مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان والمفوضية الأوروبية.

أن الاموال لمبادرة نظام واي فاي المجاني ستأتي من مراجعة محدودة لميزانية الاتحاد للسنوات السبع.

وسيحتاج الحل الوسط السياسي الذي تم التوصل إليه يوم الاثنين إلى أن يعقبة اتفاق تقني بشأن كيفية استخدام موارد الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع الجديد.

ولا يمكن زيادة ميزانية الاتحاد لكن يمكن إجراء إعادة تخصيص جزئية للأموال.

وقد تأتي موارد جديدة أيضا من غرامات على الشركات أو إيرادات أخرى لمرة واحدة