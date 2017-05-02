الاتحاد يتفق مع سييرا والأنصاري وفيلانويفا على التجديد

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جدة- عبدالعزيز عركوك

ينتظر أن توقع الإدارة الاتحادية بقيادة المهندس حام باعشن، تجديد عقود الثلاثي؛ سييرا، وفهد الأنصاري، و فيلانويفا، وذلك في بداية الأسبوع القادم، بعد نهاية الموسم بالنسبة للفريق الاتحاد، وكذلك بعد توفير المبالغ المطلوب سدادها على الإدارة من العقد السابق، وكانت الإدارة الاتحادية قد أنهت كافة المتطلبات للاتفاق مع الثلاثي للتجديد لفترة جديدة، وتنتظر موافقة الزمالك حول استمرارية محمود كهربا، الذي أبدى رغبته في الاستمرار.

من جانبه يعقد المركز الإعلامي بنادي الاتحاد مؤتمرا صحفيا؛ لمناقشة الحالات الطبية، و تطوراتها للاعبي الاتحاد، بحضور ممثلي بوبا العربية، الشريك الطبي للنادي. من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس، بعد رفض المدير الفني خوسيه سييرا منح الفريق راحة عقب نهاية مواجهة الاتحاد والفيصلي، وذلك استعدادا للجولة الأخيرة من دوري جميل.‏.