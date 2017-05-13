الاتحاد يجدد مع فيلانويفا ويقترب من الأنصاري

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جدة-عبدالعزيز عركوك

وقع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا لفريق الاتحاد لموسم آخر، بعد التزام الإدارة الاتحادية بسداد كافة المستحقات المتأخرة، ليصبح اللاعب اتحاديا للموسم القادم 2018م، فيما تمكنت الإدارة من الاتفاق بشكل نهائي مع المحترف الكويتي فهد الأنصاري للتوقيع لموسم جديد، ويتبقى إنهاء بعض الإجراءات البسيطة مع نادي القادسية الكويتي، وبذلك سيستمر المحترف التونسي أحمد العكايشي لموسمين قادمين، ليحافظ الاتحاد على الاستقرار الفني باستمرار مدرب الفريق خوسيه سييرا، والثلاثي الأجنبي، فيما تسعى الإدارة الاتحادية من خلال مفاوضاتها الجادة مع نادي الزمالك إلى تخفيض قيمة العقد، ليعود المحترف محمود كهربا إلى صفوف الفريق الاتحادي بعد رغبة الاتحاديين في استمرار اللاعب.