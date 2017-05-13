العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الاتحاد يجدد مع فيلانويفا ويقترب من الأنصاري

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الاتحاد يجدد مع فيلانويفا ويقترب من الأنصاري
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جدة-عبدالعزيز عركوك
وقع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا لفريق الاتحاد لموسم آخر، بعد التزام الإدارة الاتحادية بسداد كافة المستحقات المتأخرة، ليصبح اللاعب اتحاديا للموسم القادم 2018م، فيما تمكنت الإدارة من الاتفاق بشكل نهائي مع المحترف الكويتي فهد الأنصاري للتوقيع لموسم جديد، ويتبقى إنهاء بعض الإجراءات البسيطة مع نادي القادسية الكويتي، وبذلك سيستمر المحترف التونسي أحمد العكايشي لموسمين قادمين، ليحافظ الاتحاد على الاستقرار الفني باستمرار مدرب الفريق خوسيه سييرا، والثلاثي الأجنبي، فيما تسعى الإدارة الاتحادية من خلال مفاوضاتها الجادة مع نادي الزمالك إلى تخفيض قيمة العقد، ليعود المحترف محمود كهربا إلى صفوف الفريق الاتحادي بعد رغبة الاتحاديين في استمرار اللاعب.

التصنيف: الرياضة

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