الاتحاد يستعد للشباب ويقترب من استعاده نقاطه الثلاث

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جدة- عبدالعزيز عركوك

علمت مصادر” البلاد” عن اقتراب نادي الاتحاد من استعاده النقاط الثلاث، التي تم خصمها من قبل الفيفا، على خلفية التعاقد مع المحترف الأرجنتيني مانسو، بعد قيام إدارة نادي الاتحاد ومحامي اللاعب بتزويد الفيفا بكافة الوثائق التي تؤكد سلامة نادي الاتحاد، وفي حالة استعاده النقاط سيصعد الفريق إلى المركز الثاني برصيد 41، وصيفا للهلال المتصدر، ومتقدما على صاحبي المركزين الثالث والرابع الأهلي والنصر.

على صعيد آخر واصل الفريق تدريباته يوم أمس، تحت إشراف المدرب التشيلي خوسيه سييرا استعدادًا لمواجهة الشباب يوم السبت ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل،

ومازالت التدريبات مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام؛ لإبعاد اللاعبين عن الضغط، ويسعى المدرب خوسيه سييرا إلى تجهيز العديد من اللاعبين لاختيارهم ضمن قائمة الـ18 لاعبا، وربما تشهد القائمة عودة الثنائي معتز تمبكتي، وسلطان مندش اللذين تم إبعادهما في الفترة الماضية؛ لأسباب فنية وانضباطية، بالإضافة إلى عودة المدافعين بدر النخلي وعوض خريص.