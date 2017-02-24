الاتحاد يواصل احتفالاته بمرور90 عاما..وباعشن يطالب بنبذ الخلافات

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جدة- عبدالعزيز عركوك .. تصوير – سيف حموه

اقام نادي الاتحاد عند الثامنة والنصف من مساء أمس احتفالا بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسه وذلك باحدى القاعة الفاخرة بجدة تحت تنظيم شركة الريبال بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف والإعلاميين. وقد بدئ الحفل باستقبال الضيوف ثم تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم

وبعدها ألقى رئيس النادي حاتم باعشن كلمة حث فيها الاتحاديين على نسيان الماضي ونبذ الخلافات لمواصلة مسيرة النادي والبحث عن البطولات والالقاب وتوحيد الصف على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر مبينا بأنهم يطمحون في تحقيق لقب كأس ولي العهد أمام النصر والمنافسة على دوري جميل للمحترفين لذلك طالب جميع المنسوبين من إدارة ولاعبين وأعضاء شرف وجماهير وعاملين بالاقتراب من النادي والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة الحاسمة. وأكد باعشن أن توجه الهيئة العامة للرياضة في الفترة المقبلة هو الخصخصة والإدارة الاتحادية حاليا تحتاج إلى الاستقرار والعمل على توفير متطلباتها.

ومن جانبه أكد مسؤول الاستثمار خالد التميرك أن الرؤية أكبر من جلب الاستثمار حيث يأملون في الاكتفاء الذاتي من خلال الدعم المعنوي والمادي مبينا بأن هناك العديد من الاستراتيجيات التي عملوا من أجلها وهي تكوين فريق عمل استثماري وبناء البنية التحتية وأسس وقواعد التسويق وتطوير برامج وفعاليات جماهيرية كون الجمهور هو الداعم الرئيسي وتطوير العلاقات مع الشركاء وبناء أسس ومعايير لاستخدام تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي كما تسعى الإدارة للاستفادة ماليا بالمحافظة على حقوق النادي بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأضاف أن المشاريع الاستثمارية ومصادر الدخل تتركز على بطاقة العضوية وحضور المباريات وتطبيق النادي وفعاليات ومنتجات النادي ومن ضمنها المتاجر. وقد أكد الدكتور ناصر الناصري مدير شركة الريبال المنظمة للحفل أن الرؤية تتمثل في تفعيل الجوانب الثقافية والاجتماعية للقطاع الرياضي بطريقة ترفيهية واحترافية تعمق أواصر الصلة بين الاندية الرياضية وعشاقها بمخاطبة جميع الشرائح وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية ومن بوادرها الشريك الاجتماعي الذي شارك في الحفل متمثلا في جمعية الأطفال المعوقين وإضافة إلى ذلك ستكون هناك 21 فعالية ذهبية وفضية وماسية على مدى عام كامل تتغير في كل شهر وقد تم توزيعها على الشكل التالي الانطلاقة ثم الاتحاد تاريخ ثم الانجازات والاجيال وبعد ذلك العشق والوفاء ويعقبها الاتحاد ذهب والاتحاد طرب والاتحاد عميد والاتحاد ثقافة والرياضة والصحة كذلك انشاء متحف متنقل. كما شهد الحفل القاء قصيدة شعرية بعنوان “تسعون تشرق” الدكتور عبدالإله جدع ومجس ترحيبي قدمه بسام اللبان من كلمات صالح القرني وعرض لجمعية الأطفال المعوقين بعنوان كفاح وانطلاقة للطفل ثامر الحارثي نال استحسان الجميع والذي عبر فيه عن حبه لنادي الاتحاد ولقائده السابق محمد نور

فيما قدمت مجموعة النمور الذهبية فرحة مسرحية اسكتش المدرج للحديث عن تاريخ الاتحاد بالإضافة للأهزوجة الجديدة بعنوان “ياربي العالي أنصر نادينا” وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي عن نادي الاتحاد التاريخ والانجاز وسط أغنية الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله التي تغنى بها سابقا وحملت اسم جمهورك الروح.