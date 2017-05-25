«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً للمال الجريء بقيمة 1.9 مليار ريال

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وافق مجلس إدارة شركة “الاتصالات السعودية” أمس على تأسيس صندوق مستقل بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1875 مليون ريال).

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” إن الصندوق سيمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 100 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي من مصادرها.

وأشارت إلى أن غرض الصندوق هو الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو، إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة، التي تُعد محركا رئيسا للتحول في الاقتصاد الرقمي.

وبينت أن هذه الخطوة متوافقة مع استراتيجية الشركة، التي تهدف لتنويع استثماراتها، مشيرة إلى أن أداء الصندوق لن يقتصر على الاستثمار في المال الجريء فقط، حيث سيقوم أيضا بالاستفادة من أصول الشركة لمساندة استثماراتها بالتوسع والنمو من خلال نظام حوكمة وتشغيل مستقل مصمم لهذا الشأن حسب أفضل الممارسات العالمية.