الاتفاق يشكو الهلال بسبب كنو

شارك عبر واتساب

الدمام- البلاد

لم يتنازل نادي الهلال عن سعيه لضم لاعب الاتفاق محمد كنو إلى صفوفه، مستغلاً قرب دخوله في الفترة الحرة. وتمسك الهلال بضم اللاعب محمد كنو جعله يسخر جهوده؛ من أجل الحصول على خدمات اللاعب وإغرائه بشتى الطرق عن طريق أحد أعضاء الشرف الهلاليين الكبار، الذي عرض عددا ضخما من المغريات لكنو الذي يراوده نفس الحلم منذ سنوات.

لكن إصرار إدارة الاتفاق على عدم التخلي عن كنو يقف حجر عثرة في طريق انتقال نجم الشرقية إلى العاصمة الرياض، وخلع قميص الكوماندوز، وبحسب مصادر، فإن إدارة الاتفاق علمت بما يحاك في الخفاء لاقتناص توقيع اللاعب، وقررت شكوى بعض أطراف هلاليين؛ بتهمة التفاوض مع اللاعب وهو لايزال على ذمة فريقه،

ولم يدخل الفترة الحرة بعد، في واقعة تذكرنا بأزمة العويس الشهيرة، والتي لاتزال قائمة بين الأهلي والشباب، وتبادل فيها جميع الأطراف الشكوى.

وكان نادي الهلال قد حاول ضم اللاعب محمد كنو قبل ثلاثة مواسم، ولكن إدارة الاتفاق رفضت نهائياً بيع اللاعب؛ مما أدى لتمرده وانقطاعه عن التدريب، وتمت معاقبته بالإيقاف والحرمان من مستحقاته قبل اعتذاره، وتمسك باستكمال عقده مع فريقه، في الوقت ذاته خرج رئيس نادي الاتفاق ليؤكد أن اللاعب ليس للبيع.