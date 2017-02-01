الاتفاق يصل لحفر الباطن ويجدد لمجرشي

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الدمام-حمودالزهراني

وصلت بعثة الاتفاق مساء أمس، إلى محافظة حفر الباطن، وذلك قبل يومين من مواجهة الباطن، غدا ضمن مباريات الجولة الـ 17 من “دوري جميل” للمحترفين.

وجاءت مغادرة الفريق المبكرة برغبة من مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو، الذي يسعى للتعود على أجواء المحافظة الباردة، وللتدرب على ملعب المباراة حيث سيؤدي الفريق تدريبا على ملعب الباطن.

وكانت إدارة الباطن قد استقبلت الفريق الاتفاقي بلوحات ترحيب على امتداد الطريق الرئيسي لحفر الباطن، وهو ما وجد تثميناً من إدارة النادي.

وكان الفريق قد أدى تدريباً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية تركز على الجوانب التكتيكية، وذلك قبل مغادرة الفريق لحفر الباطن،

من جهة ثانية جددت إدارة النادي عقد لاعب الوسط في الفريق الأولمبي بالنادي عبدالعزيز مجرشي لخمسة أعوام.