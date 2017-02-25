الاحتراف تفتح ملف خميس وتطالب بالمستندات

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الرياض- البلاد

طلبت إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم من ناديي الهلال والنصر، واللاعب عوض خميس، ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب عقدين مع ناديين مختلفين.

وأرسلت الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس للأطراف ذات العلاقة في القضية، خطاباً رسمياً، للمطالبة بتزويدها بكل الأدلة والمستندات بالقضية.

كان نادي النصر أعلن قبل أيام عن تجديد عقد لاعبه عوض خميس، فيما كان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع اللاعب.