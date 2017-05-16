الاقتصاد السعودي الأول عربياً

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جدة ــ وكالات

توقع تقرير اقتصادي صادر من مؤسسة “برايس ووتر هاوس كووبرز” ان يكون الاقتصاد السعودي الأقوى عربياً، والثالث عشر عالمياً بحلول العام 2030.

وأشار التقرير الصادر إلى ان التحليلات للاقتصادات العالمية حتى عام 2030 تفيد بأن الاقتصاد الصيني سيتفوق على الأمريكي ، وسيحل الاقتصاد الهندي في المركز الثالث.

وبين التقرير، الذي حمل العنوان “النظرة بعيدة المدى: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050؟، أن الاقتصاد الياباني سيحتل المركز الرابع، وأن الإندونيسي سيتفوق على الاقتصادين الألماني والروسي، بينما سيتراجع الاقتصاد البريطاني إلى المركز العاشر.

وقال أن الاقتصاد المصري، سيحتل المركز 19 عالميا والثاني عربيا والأول إفريقيا، حسب توقعات التقرير الاقتصادي.