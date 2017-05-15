الانضباط تغرم الاتحاد والفيصلي والأهلي

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الرياض- البلاد

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، قرارات تخص أندية الاتحاد والفيصلي والأهلي. وقررت اللجنة، تغريم خوسيه سييرا مدرب الاتحاد 25 ألف ريال، بعد تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الفتح، في الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين. وألزمت اللجنة، نادي الفيصلي بدفع 22.500 ريال؛ بسبب تأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الأهلي، في نصف نهائي كأس الملك. كما وقعت عقوبة على النادي الأهلي، قدرها 15 ألف ريال؛ لتأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني للمرة الثانية هذا الموسم، خلال نفس المباراة.