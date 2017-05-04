الانضباط تغرم الوحدة والنصر والشباب

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الرياض- البلاد

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عدداً من الغرامات المالية، بحق أندية الوحدة، والنصر، والشباب، ولاعبيهم بعد ارتكابهم عددًا من المخالفات القانونية في مبارياتهم.

وبدأت الغرامات بحارس الوحدة أحمد الغامدي، الذي غرمته لجنة الانضباط 10,000 ريال؛ بسبب تأخره عن النزول لأرضية الملعب؛ مما سبب تأخيرا في بداية المباراة وفي بداية الشوط الثاني، وفرضت الانضباط غرامة مالية على ناديي النصر، والشباب بواقع 22,500 ريال؛ نظير تأخرهما في النزول الى أرضية الملعب لمدة 1:16 دقيقة، بالإضافة الى تغريم عضو شرف نادي الشباب عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود مبلغ 10,000 ريال؛ لتواجده في غرف اللاعبين، واسمه لم يكن مدرجا ضمن قائمة الجهازين الفني والإداري. فيما جاءت آخر القرارات ضد لاعب الشباب سند شراحيلي ، الذي فرضت عليه الانضباط غرامة مالية بقيمة 10,000 ريال؛ نظير نزوله إلى أرضية الملعب في مباراة الشباب والنصر، واسمه لم يكن مدرجا ضمن القائمة.