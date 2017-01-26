الانضباط تغرم نادي الطائي وسراج الأهلي

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الرياض- البلاد

غرمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، إسلام سراج، لاعب نادي أهلي جدة 10 آلاف ريال؛ بسبب نزوله إلى المضمار قبل نهاية مباراة فريقه أمام الشعلة الأسبوع الماضي. وتتعلق الغرامة بالمباراة التي استضاف فيها الأهلي نظيره الشعلة “درجة أولى” ضمن دور الـ 32 من كأس الملك، يوم الجمعة الماضي.

ولا يلعب سراج مع الأهلي منذ أكتوبر الماضي، بسبب تعرضه لإصابة بالغة خلال مباراة فريقه الودية أمام “جدة”.

من جهة ثانية، أعلنت لجنة الانضباط تغريم نادي الطائي 100 ألف ريال، لقيام جمهوره بالتلفظ وترديد كلمة نابية تجاه لاعبي فريق الاتحاد، ضمن الدور نفسه من البطولة ذاتها.