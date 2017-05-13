البحرية تدفع بـ (174) خريجا فنيا

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الدمام- حمودالزهراني

أشاد قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان بمعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية والدور الكبير الذي يقوم به لدعم قواتنا البحرية بفنيين اكفاء لديهم الامكانيات والعلم والمعرفة والذين اصبحوا داعمين اساسيين لقواتنا البحرية.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخريج الدفعة 67 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام بمقر المعهد حيث اقيم حفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم ،ثم القى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام اللواء البحري الركن فهد بن علي الفريدان ،كلمة قال فيها:” يقف هؤلاء الخريجين وهم فرحون ومستعدون للانضمام الى زملائهم لخدمة الوطن الغالي وحماية سواحله ومقدراته ، ومن منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 تسعى القوات البحرية الملكية السعودية لتحديث اساطيلها وامتلاك التقنية الملائمة لتلك الرؤية المباركة وتطوير الكوادر البشرية التي ستعمل على تلك الاسلحة فقد تم ابتعاث مجموعة من طلبة المعهد الى المملكة المتحدة لمدة سنتين للحصول على دبلوم العلوم الفنية البحرية على ان يتم تخرجهم مع نظرائهم من الدفعة الثامنة والستين بعد ان اكملوا شروط ابتعاثهم , وقدم الى الخريجين وذويهم التهنئة بهذة المناسبة واوصاهم بتقوى الله في السر والعلن والاخلاص لله جل وعلا ثم لولاة الامر.

حضر الحفل قائد المنطقة الشرقية وقادة افرع القوات المسلحة بالشرقية وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي وعدد من المسؤولين واولياء امور الخريجين.