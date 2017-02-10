البحرين تحبط فرار سجناء إلى إيران

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المنامة – وكالات

أحبطت البحرين الخميس محاولة قام بها “إرهابيون هاربون” مطلوبون فيما يتصل بمحاولة اقتحام سجن في يناير الماضي للهروب عبر البحر إلى إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على تويتر “تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة فجرا من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية… وذلك باستخدام قارب كان متجها إلى إيران.” وأضافت الوزارة “جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.”

وقالت الوزارة في يناير كانون الثاني إن شرطيا قتل حينما هاجم ارهابيون سجن جو المركزي وحرروا عددا من السجناء المدانين في قضايا إرهابية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014م.