البنك الأهلي يفوز بجائزة أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد بالمملكة

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جدة ــ البلاد

كرم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل البنك الأهلي بجائزة “أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد بالمملكة لعام 2016″، لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري، وقدرته على تقديم حلول تمويلية متميزة…

جاء ذلك إثر مشاركة البنك في معرض وملتقى الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس 2017″، والذي عُقد برعاية معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، وحضور العديد من الشخصيات الهامّة وقيادات حكومية ورجال أعمال، فيما طرح البنك الأهلي العديد من العروض الخاصّة والحصْرية لزوار جناحه خلال أيام المعرض المفتوحة في الفترة من 23-26 أبريل 2017…

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً لجهود البنك الأهلي في دعم قطاع الإسكان بالمملكة والقيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال مجموعة من منتجات التمويل العقاري والمزايا المتعددة التي يقدمها البنك…يُذكر بأن البنك الأهلي يتبنى مفهوم الإبتكار كأساس لممارسة نشاطه التمويلي على النحو الذي يمكّنه من تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتميز بالمرونة العالية، توافقها مع مختلف الاحتياجات.

في حين يواصل تقديم باقته من العروض التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال، والمدعومة بسلسلة واسعة من المزايا التنافسية، والإجراءات الميسّرة.