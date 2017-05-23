البنك الأهلي يُمكن أسر أهالينا المنتجة من عرض وتسويق منتجاتهم لمنسوبيه

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جدة ــ البلاد

في إطار التزامه وسعيه لتمكين الأُسر المُنتجة للمساهمة في تحقيق اقتصاد مزدهر، أطلق البنك الأهلي للعام الثاني على التوالي في مقر إدارته العامة بجدة معرض “أهالينا 2017” والذي يتيح لخريجات برنامج الأهلي للأسر المنتجة المشاركة في عرض وتسويق منتجاتهم لمنسوبي البنك، وقد أقام البنك جناح كبير ضم فيه العديد من مشاريع الأسر المنتجة اللاتي استفدن من برامج البنك للمسؤولية المُجتمعية “أهالينا”.

وتأتي إقامة البنك لمثل تلك المعارض انطلاقاً من جهوده ومساهماته في تسويق وبيع الأعمال التي تنتجها المرأة السعودية، حيث تُعتبر تلك الفعالية منفذ بيع مناسب لمنتجات الأسر المنتجة، وذلك ضمن تميّز البنك في تمكين ثلاث فئات مُهمة في المجتمع وهي المرأة، والشباب، والطفل،

بالإضافة لبرنامج الأهلي للعمل التطوعي من خلال برامج مُحدّدة الأهداف تجعل منهم طاقات إيجابية وتنموية فاعلة في اقتصادنا الوطني…وتعكس إقامة البنك الأهلي لمثل تلك المعارض اهتمامه بتمكين الأسر السعودية المُنتجة، كما يأتي مُترجماً لرؤية واستراتيجية السعودية 2030 الهادفة إلى ضم الأسر المنتجة ضمن خُطط الدولة التنموية ودعم النهوض بأفراد تلك الأسر ووضع برامج تأهيل وتمويل وتسويق واضحة لها.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي نجح خلال العام الماضي في تدريب وتأهيل قرابة 800 سيدة في مُختلف مُدن وقُرى المملكة جميعُهُن من الأسر المُنتجة، مُقدِّماً الحلول التمويلية لعدد 2,171 مستفيدة لتمكينهن من إقامة مشاريعهن الصغيرة، كما تأتي تلك النتائج انطلاقاً من التزام البنك بتمكين مختلف شرائح المجتمع حول المملكة في ظل التحول الجذري الذي أحدثته إستراتيجية “أهالينا” على جودة ونوعية أداء برامج البنك للمسؤولية المجتمعية.