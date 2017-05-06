البنيان يزور مصابي القوات المسلحة ويقلدهم الأنواط

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الرياض – واس

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان يوم أمس الأول مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقلدهم الأنواط المستحقة لهم، وذلك بالمستشفى العسكري في مدينتي خميس مشيط وجازان .

والتقى خلال الزيارة بالمصابين وأسرهم وأطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك ضمن برنامج رعاية المصابين وأسرهم من منسوبي القوات المسلحة .

وأوضح معاليه أن هذه الزيارة جاءت لرجال قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن بهدف الاطمئنان على صحتهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالحرص والاهتمام بالمصابين وتقديم جميع الخدمات الصحية لهم .