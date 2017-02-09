العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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البولندي زوكالا يزيد أوجاع الاتحاد

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البولندي زوكالا يزيد أوجاع الاتحاد
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جدة- البلاد

كشفت تقارير عن أزمة جديدة تواجه إدارة نادي الاتحاد في الفترة المقبلة، تتعلق بمستحقات المدافع البولندي لوكاس زوكالا.

وقالت التقارير: إن المدافع البولندي لوكاس زوكالا فاجأ إدارة العميد بشكوى للحصول على مستحقاته بعد الاستغناء عن خدماته مع نهاية الموسم قبل الماضي، دون مخالصة مالية، على العكس مما أشاعته إدارة العميد في ذلك الوقت عن مخالصة اللاعب قبل الرحيل.

ويعاني نادي الاتحاد من الديون المتراكمة التي أدت إلى خصم 3 نقاط منه بقرار من الاتحاد الدولي، وتسعى إدارته جاهدة لرفع العقوبة والحصول على النقاط الضائعة مرة أخرى. ومن المنتظر أن تتفاوض إدارة الاتحاد مع المدافع الدولي البولندي لوكاس زوكالا؛ من أجل جدولة الدين، وعدم تفعيل الشكوى حتى لا تؤثر على موقف نادي الاتحاد في قضية عودة النقاط.

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التصنيف: الرياضة

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