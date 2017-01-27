البياوي : سعيد بروح اللاعبين .. لكن غياب التركيز كاد يفقدنا المباراة

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بريدة ـ البلاد

أعرب التونسي ناصيف البياوي المدير الفني للرائد عن سعادته بعد الفوز على التعاون 3-2 في الجولة الـ 16 من دوري جميل،

مشيدا بأداء لاعبيه وروحهم التي كانت وراء تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة.

وأكد البياوي أن الرائد دخل المباراة منذ البداية باحثاً عن الفوز ليتحقق له ذلك بهدفين مبكرين وسيطرة بالشوط الأول، أتبعه هدف ثالث في الشوط الثاني، لكن غياب التركيز كلف الفريق هدفين صعبا المباراة خاصة في دقائقها الأخيرة.