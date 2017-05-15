العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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البياوي يرحل عن الرائد

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البياوي يرحل عن الرائد
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جدة- البلاد
أعلن ناصيف البياوي، المدير الفني لفريق الرائد، رحيله رسمياً عن تدريب الأخير، موجهاً شكره وتقديره لإدارة النادي. وقال البياوي: إن ظروفه الخاصة سبب الرحيل عن الرائد، مضيفاً: اعتذرت للإدارة عن إكمال مسيرتي مع الفريق. وتابع: أحترم رغبة مسئولي الرائد في بقائي، ولكني ظروف أبنائي الدراسية، أجبرتني على عدم الاستمرار معهم. وأضاف: حتى هذه اللحظة لم أتفق مع أي ناد سعودي، ولم أحدد وجهتي المقبلة، لدي عروض عدة، أفضلها من فريق قطري. يذكر ان الرائد أنهى الموسم المنصرم مع البياوي، في المركز الخامس بلائحة ترتيب دوري جميل للمحترفين.

التصنيف: الرياضة

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