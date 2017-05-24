البيت الأبيض: جلسات بالكونجرس تظهر عدم تواطؤ حملة ترامب مع روسيا

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قال متحدث باسم البيت الأبيض إن جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب يوم الثلاثاء أظهرت أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا وأن ترامب لم يعرض مصادر المخابرات للخطر.

وقال المتحدث طالبا عدم نشر اسمه “جلسات الاستماع هذا الصباح تدعم ما كنا نقوله طوال الوقت..

وهو أنه على الرغم من التحقيقات التي أجريت على مدى عام فلا يوجد دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب”.

وأضاف أن الجلسات أظهرت أن ترامب لم يعرض للخطر مصادر المخابرات أو المعلومات ذاتها