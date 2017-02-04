البيت الأبيض يوجه تحذيرا رسميا لإيران

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واشنطن ــ وكالات

وجه البيت الابيض كلمات قاسية لإيران، في أعقاب تجربة صاروخ باليستي مؤخرا، واصفا ذلك التحرك بأنه استفزاز وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن، إن بلاده اعتبارا من اليوم “توجه تحذيرا رسميا لإيران”.

وتابع فلين، في أول ظهور له منذ تولي ترامب السلطة الشهر الماضي، قائلا “إن التجربة الصاروخية جنبا إلى جنب مع الهجوم الذي استهدف فرقاطة تابعة للبحرية السعودية من قبل مسلحين حوثيين مدعومين من إيران “يؤكد ما كان ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع الدولي طوال الوقت حيال سلوك إيران الهادف لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف فلين” في مثل هذه الأنشطة وغيرها، فإن إيران تواصل تهديدها لأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

وندد فلين بالإدارة السابقة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لأنها “لم تقم بعمل ما يكفي لاحتواء إيران”، وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني “شجع طهران على المزيد من السلوك الاستفزازي”.